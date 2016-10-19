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    Карпин не удивлен лидерством «Спартака»

    Известный российский специалист Валерий Карпин, который поработал главным тренером «Спартака», не удивлен нынешним лидерством красно-белых.

    – На прошлой неделе сразу три руководителя «Спартака» выразили поддержку Массимо Каррере в Тарасовке на пресс-конференции. Удивлены?

    – Нет. Все правильно. Появился слух в прессе о недоверии итальянцу. Клуб выступил и обозначил свою позицию.

    – Константин Сарсания сказал, что по уровню состава, по его сбалансированности «Спартак» – только пятый в чемпионате. Как вы считаете?

    – Не согласен с такой точкой зрения. И лидерство «Спартака» для меня – не сюрприз в силу разных факторов: смены тренера в «Зените», кадровых перемен у конкурентов.

    – Удивлены, что «Спартак» отошел от доктрины «Мы всегда будем бороться за первое место»?

    – Уже ничему не удивляюсь. Так что – нет, не удивлен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 08:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +144

      человек просто 21 октября 2016, 16:06

      Арьен Роббен. Тони Кроос. Месут Озил.Марадонна вообще никто. Карпин это личность или просто фуфломёт на Матч Тв?

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 20 октября 2016, 19:11

      Минусов -9 А реально не одной мордочки.Дети повзрослеть рано или поздно всеравно придётся.И почему наш знаменитый Спартак так рано вылетел из еврокубков.Есть очевидные проблемы, или главная поставить мне минус?

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 19 октября 2016, 14:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак в 80- 90 был действительно серьёзной командой для России.А в данный момент в руководстве клуба стоят дяди с большими возможностями могут купить 1или 2 карточки КРАСНЫЕ. А так- бы у них не 1 шанса выиграть у Ростова.

      -9
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 19 октября 2016, 13:57

      посмотрим что будет дальше, верим в хорошее

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 октября 2016, 12:37

      При карпине были лучшие результаты за последние 10 лет

      7
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 11:53

      Валера как всегда в точку....

      3
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      Рейтинг: +642

      somn 19 октября 2016, 09:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль. что Карпина выкинули из Спартака. Клоунада была шикарная.

      -10
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      Рейтинг: +307

      shpilman 19 октября 2016, 08:58

      Смена тренера в сените? А типа в СПАРТАКЕ 7 лет Каррера у руля?)

      2
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