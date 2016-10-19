Карпин не удивлен лидерством «Спартака»

Арьен Роббен. Тони Кроос. Месут Озил.Марадонна вообще никто. Карпин это личность или просто фуфломёт на Матч Тв?
Известный российский специалист Валерий Карпин, который поработал главным тренером «Спартака», не удивлен нынешним лидерством красно-белых.
– На прошлой неделе сразу три руководителя «Спартака» выразили поддержку Массимо Каррере в Тарасовке на пресс-конференции. Удивлены?
– Нет. Все правильно. Появился слух в прессе о недоверии итальянцу. Клуб выступил и обозначил свою позицию.
– Константин Сарсания сказал, что по уровню состава, по его сбалансированности «Спартак» – только пятый в чемпионате. Как вы считаете?
– Не согласен с такой точкой зрения. И лидерство «Спартака» для меня – не сюрприз в силу разных факторов: смены тренера в «Зените», кадровых перемен у конкурентов.
– Удивлены, что «Спартак» отошел от доктрины «Мы всегда будем бороться за первое место»?
– Уже ничему не удивляюсь. Так что – нет, не удивлен.