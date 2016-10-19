Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Барнсли» и другие результаты

В матче 13-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» оказался сильнее «Барнсли» благодаря дублю Дуайта Гэйла – 2:0.
В других встречах тура «Бирмингем» обыграл «Ротерхэм», «Блэкберн» взял верх над «Ноттингемом», «Брайтон» переиграл «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Норвич» разошлись миром, «Ипсвич» оказался сильнее «Бертона», «Лидс» поделил очки с «Уиганом», «КПР» одолел «Бристоль Сити», «Дерби» и «Брентфорд» голов не забили, «Рединг» уступил «Астон Вилле».
Чемпиона Англии. Чемпионшип. 13-й тур
Голы: 0:1 – Гэйл, 48; 062 – Гэйл, 68.
Бирмингем – Ротерхэм – 4:2 (3:1)
Голы: 1:0 – Моррисон, 15; 1:1 – Уорд, 31; 2:1 – Юткевич, 35; 3:1 – Магома, 43; 3:2 – Тэйлор, 56; 4:2 – Коттерилл, 84.
Блэкберн – Ноттингем – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Галлахер, 11; 2:0 – Галлахер, 44; 2:1 – Перкюи, 90.
Удаления: нет – Перейра, 90.
Брайтон – Вулверхэмптон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Болдок, 14.
Голы: 0:1 – Дорранс, 17 (с пенальти); 0:2 – Дорранс, 41 (с пенальти); 1:2 – Йохансен, 55; 2:2 – Мартин, 66.
Голы: 1:0 – Чамберс, 15; 2:0 – Сирс, 88.
Голы: 1:0 – Вуд, 29; 1:1 – МакДональд, 90.
КПР – Бристоль Сити – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Силла, 75.
Рединг – Астон Вилла – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Коджия, 38; 1:1 – Кермогрант, 55; 1:2 – Айю, 90 (с пенальти).