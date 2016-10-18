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    Ребров: «Еще не все потеряно для нас в Лиге чемпионов»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Лига чемпионов – турнир для лучших клубов Европы, а «Бенфика» – это самая сильная команда Португалии. Поэтому мы понимаем, насколько трудная задача стоит перед нами. У них новый тренер, ушло несколько футболистов, но стиль и структура игры не поменялись. Мы должны быть очень хорошо готовы к матчу с таким соперником.

    Мы были расстроены после ничьей с «Черноморцем», но после этого результата я вижу, что ребята еще более мотивированы. Они хотят реабилитироваться перед болельщиками и, прежде всего, самими собой. Я уверен, что у нас хорошая команда. Я вижу желание игроков. Мы играем дома и очень рассчитываем на поддержку болельщиков. Хочется, чтобы мы были все вместе – игроки и фаны.

    Мы недосчитались важных очков, но еще не все потеряно ни в одном из турниров. Мы должны двигаться дальше и стараться показывать свои лучшие качества в каждом матче», – сказал Ребров.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2016 21:45
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