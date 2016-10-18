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    Гвардиола: «Я не приглашал никого из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что летом он приглашал в свой новый клуб игроков «Барселоны».

    «Этим летом я никого не звал. Ни Месси, ни Бускетса, ни Иньесту, ни Неймара – никого. Я звал тер Штегена, потому что он не играл и был несчастлив, но он решил остаться, а позже мы связались с Браво.

    Я не звал Месси. Чего я хочу для него, так это чтобы он закончил свою карьеру здесь. Он сам решит, когда уйти из «Барсы».

    Это неправда, что я приглашал игроков «Барсы» этим летом. У людей, которые публикуют подобные сообщения, хорошие отношения с президентом Бартомеу. Возможно, вам стоит спросить у него об этом», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sport.es

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    18.10.2016 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 19 октября 2016, 06:17

      Ага, Браво просто сам захотел перейти...

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