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    Гвардиола: «В Европе с вами считаются, если вы постоянно играете в полуфиналах ЛЧ. Это наша цель»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Я бы хотел и атаковать хорошо, и защищаться хорошо. Невозможно на один матч отказаться от своего видения футбола. Мы должны будем приспосабливаться к сопернику, потому что это очень качественная команда, но при этом мы постараемся быть собой.

    Я знаю, как играет «Барселона» и как я сам хочу сыграть. Завтра мы постараемся сделать все возможное.

    Возвращаться сюда – всегда особенное чувство для меня. Я вырос здесь и долго здесь играл.

    С вами считаются в Европе, если вы постоянно играете в полуфиналах Лиги чемпионов. Такова следующая цель этого клуба», – сказал Гвардиола.

    Источник: Twitter

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    18.10.2016 20:18
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