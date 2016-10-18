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    Пике: «Хотел уйти из футбола после ЧМ-2014»

    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» рассказал о важности мотивации.

    «Мотивация – это все. Я был близок к уходу из сборной и «Барсы», я хотел просто уйти. Денег мне хватит на всю жизнь. После ЧМ-2014 у меня не было страсти.

    Я поговорил с несколькими тренерами и решил продолжать. Возможно, это было связано с тем, что я выиграл все еще в молодом возрасте.

    Потом пошли разговоры о том, что придет Луис Энрике, внесет свежесть и попытается вновь сделать нас одной из лучших команд в мире. Я хотел быть частью этого, и вот я здесь, наслаждаюсь вершиной своей карьеры», – сказал Пике.

    Источник: Goal.com

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    18.10.2016 19:00
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