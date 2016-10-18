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    Феррейра-Карраско: «Атлетико» опасается всех атакующих игроков «Ростова»

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско поделился мнением о предстоящем матче группового этапа против «Ростова». Напомним, встреча состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.

    «Конечно, последний матч прибавил нам всем уверенности. Мы победили «Гранаду» 7:1, я забил три гола. Впервые испытывал такие сумасшедшие эмоции! Но нужно забыть о той игре. Потому что нас ждет очень тяжелый матч с «Ростовом». Легко точно не будет.

    Мы всех атакующих игроков «Ростова» опасаемся. У российского клуба в атаке хорошие, быстрые игроки. Надо внимательно за ними следить. «Ростов» не слабая команда. Порой сложно именно с теми, кто кажется не слишком сильным. На маленьких стадионах, дома, подобные команды способны показать хороший результат. Как я уже говорил, нас ждет крайне сложный матч. Обе команды наверняка будут играть осторожно. Однако это не меняет нашей главной задачи — победа, только победа.

    Можно ли в этом году рассчитывать на победу в Лиге чемпионов? Не думаю об этом. Клуб отлично провел трансферное окно, мы все выкалываемся каждый день. Но никаких обещаний давать не будем, надо просто работать», – заявил футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 18:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 октября 2016, 00:11

      Бердыев что нибудь придумает. Удачи Ростову!!!!

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 18 октября 2016, 20:46

      Правильно. Бойся лидер Ла Лиги нашего Ростова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25035

      bset 18 октября 2016, 19:52

      "Монако" опасается всех атакующих игроков ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 18 октября 2016, 19:39

      всех одного?

      0
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