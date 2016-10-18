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    Габи: «Мне нравится «Барселона». В ее составе играет Месси»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Габи высказал мнение о шансах испанских команд в Лиге чемпионов. Футболист, выбирая между «Реалом» и «Барселоной», отдал предпочтение каталонцам, потому что, по словам Габи, там играет Лионель Месси.

    «Реал» и «Барселона» – это те команды, которые способны побеждать в каждом матче. У них все для этого есть. Но я всегда говорил, что больше всех мне нравится «Барселона», поскольку в ее составе играет Месси, являющийся уникальным во всем мире. Преимущество за каталонцами. Но и «Атлетико», и «Барселона», и «Реал» могут выиграть Лигу чемпионов», – сказал Габи.

    Источник: AS

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    18.10.2016 14:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1383

      Fin035 18 октября 2016, 19:17

      Даже Габи не смог сдержать тайну о своем кумире! Подождем,когда же все таки Роналду признает Месси самым великим!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov > Fin035 19 октября 2016, 00:17

      это в твоих мечтах и снах...

      0
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 18 октября 2016, 16:11

      Сказанул прям как школьник )))

      2
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