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    Семин: «Интересы Алексея Миранчука – играть в клубе, который его воспитал»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что полузащитник команды Алексей Миранчук будет и дальше выступать за железнодорожников.

    «Тренерская работа — разбираться, устранять помехи нормальному футбольному процессу. На мой взгляд, помехи были. Доверие со стороны руководства чувствую. Мы мыслим в одном направлении, понимаем, куда и какие прикладывать усилия. Думаю, и с финансовым фэйр-плей, и с усилением у нас все будет в порядке. Руководство понимает, куда нам двигаться. Сохраним тех, кто есть, и усилимся. Миранчук — игрок «Локомотива». Надеюсь, им и останется. Все разрешится в интересах футбола и футболиста, а интересы футболиста — играть в клубе, который его воспитал», – заявил Семин.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.10.2016 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 октября 2016, 11:56

      "Звезды"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 октября 2016, 11:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в Зенит перейдет , чего в Локо без еврокубков играть, а Зенит вроде хотел его купил

      -4
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