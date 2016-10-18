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    Клопп: «Ура! «Ливерпуль» наконец-то не пропустил в этом сезоне»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    «Я не расстроен, но мы играли не так, как можем. Мы хорошо начали эту встречу, но у чужих ворот были недостаточными смелыми. Соперник почти не создал моментов, тогда как Де Хеа совершил пару очень хороших сейвов.

    Концовку поединка «Ливерпуль» провел не совсем удачно, но зато мы наконец не пропустили. Ура! В мире есть вещи и похуже, поэтому я доволен этим очком», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    18.10.2016 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 октября 2016, 06:08

      во сказанул доволен очком

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -35

      dsg35d 18 октября 2016, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, не мог себе раньше даже представить, как одно средство может изменить жизнь. Подруга недавно посоветовала одну фишку с помощью которой можно заниматься сексом по пару часов, причем в любом возрасте. От девушек теперь отбоя нет, и в себе теперь уверен на все 100%. Советую теперь всем - http://vkk.me/ivanov

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Freaky 18 октября 2016, 01:28

      Плюсы тоже надо уметь находить.

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 октября 2016, 01:04

      приколист

      1
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