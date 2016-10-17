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    Васильев: «Монако» продал Вагнера Лав из-за его нежелания быть запасным»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев отметил, что не станет просить ЦСКА не выставлять на игру третьего тура группового раунда Лиги чемпионов арендованного у монегасков форварда Ласина Траоре. По его словам, французский клуб мог включить подобный пункт в соглашение с армейцами, однако в тот момент руководство и не думало, что команды встретятся в самом престижном европейском клубном турнире. Также функционер рассказал о причинах продажи нападающего Вагнера Лав в «Аланьяспор».

    «Не было ли желания поговорить с ЦСКА о запрете для Ласина Траоре играть против «Монако»? Мы расстроились, но с нашей стороны это было бы несерьезно, ведь сделка заключена, и договоренности достигнуты. Мы просто не предусмотрели такого варианта. Когда мы отдавали Траоре в аренду ЦСКА, то нам предстояло сыграть еще два тура, чтобы выйти в Лигу чемпионов, а о том, чтобы встретиться с ЦСКА в турнире, даже не подумали. Обычно мы включаем такие пункты в контракт наших игроков. Мне кажется, что в ЦСКА Траоре еще не раскрылся. Завтра он будет очень мотивирован. У него будет желание доказать, что мы зря отдали его в аренду.

    Вагнер Лав не привык быть игроком скамейки запасных. Он всю жизнь был игроком старта. Когда вернулся Фалькао, для Вагнера было сложно принять, что приоритет будет отдаваться Радамелю. Психологически для Вагнера это было не просто. Это выбор каждого футболиста», – сказал Васильев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2016 21:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 октября 2016, 22:21

      Фалькао нужен Халк! Связка была потрясающая! А вот без Халка Радамель так и не нашёл свою игру... Увы...

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      Рейтинг: +258

      red-white fox > cska-62 18 октября 2016, 04:01

      В Атлетико без Халка замечательно играл

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > red-white fox 18 октября 2016, 09:29

      Местами... И забивал достаточно много по статистике. Стабильности в его игре не было... Иначе бы Симеоне от него не избавился.

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