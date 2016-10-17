Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Никифоров: «Вряд ли «Спартак» будет форсировать восстановление Промеса к матчу с ЦСКА»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифиров считает, что красно-белые не будут намеренно форсировать восстановление полузащитника Квинси Промеса к игре 12-го тура РФПЛ с ЦСКА. Хотя, по его мнению, можно было бы пойти на подобный шаг в связи с травмой нападающего Зе Луиша, полученной в субботней игре с «Ростовом» (1:0). По предварительным данным футболист сборной Кабо-Верде пробудет в лазарете примерно три недели.

    «Конечно же, это потеря и потеря серьезная. Он набрал форму – забивает, отдает передачи. Стоит ли из-за этого форсировать восстановление Промеса? Да, игра с ЦСКА очень важная, можно сказать, за шесть очков. Но красно-белые на такое не пойдут. Чемпионат длинный – впереди еще много туров. Выйдет ли он с «Уралом»? Не знаю – не ко мне вопросы. Надо спрашивать у докторов. Но, если он будет готов на сто процентов, почему бы и нет.

    Вообще, в Екатеринбурге «Спартаку» придется непросто. Но, думаю, у них есть кем заменить Квинси – Попов способен выйти вместо него. Да, все-таки это большие потери. Промес и Зе Луиш сейчас – ключевые игроки.

    Кем можно заменить Зе Луиша? Это очень сложный вопрос, но, думаю, у «Спартака» найдется кто-нибудь. Мельгарехо, например, хотя тот и не в самой лучшей форме. Молодежь? Не знаю, вопрос к тренерскому штабу. Все зависит от того, кто сейчас находится на пике формы. Именно тот и получит шанс», – сказал Никифоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2016 20:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2016, 09:38

      Вообще, до коней ещё две недели. У Промеса не так страшно там всё, к Уралу может и не выйти, но до коней-то должен поправиться - без форсажа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 21:51

      Блин, мнение чела, не владеющего достоверной инфой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 17 октября 2016, 21:31

      Юрок проснулся.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > nikita08 18 октября 2016, 07:29

      для тебя сынок, Юрий Валерьевич!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 17 октября 2016, 21:25

      дорогу молодым!!!!! всем здоровья и удачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 октября 2016, 21:16

      дайте шанс Мельгарехо) парень в предсезонке забивал в каждом матче) выпустите его на позиции Зе Луиша и он не подведет

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11