РФС начнет сотрудничество с Федерацией футбола Италии

РФС подпишет договор о сотрудничестве с Федерацией футбола Италии. По словам пресс-атташе «скуадры адзурры» Паоло Корби, завтра состоится встреча глав двух организаций – Виталия Мутко и Карло Тавеккьо соответственно.

«Завтра глава нашей федерации прилетает в Москву и в среду встретится с президентом Российского футбольного союза для подписания соглашения. Оно предполагает техническое сотрудничество и обмен опытом между федерациями футбола России и Италии, проведение товарищеских матчей между основными и молодежными сборными стран (мужскими и женскими командами), а также другие технические взаимодействия», – сообщил Корби.