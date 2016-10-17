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    РФС начнет сотрудничество с Федерацией футбола Италии

    РФС подпишет договор о сотрудничестве с Федерацией футбола Италии. По словам пресс-атташе «скуадры адзурры» Паоло Корби, завтра состоится встреча глав двух организаций – Виталия Мутко и Карло Тавеккьо соответственно.

    «Завтра глава нашей федерации прилетает в Москву и в среду встретится с президентом Российского футбольного союза для подписания соглашения. Оно предполагает техническое сотрудничество и обмен опытом между федерациями футбола России и Италии, проведение товарищеских матчей между основными и молодежными сборными стран (мужскими и женскими командами), а также другие технические взаимодействия», – сообщил Корби.

    Источник: ТАСС

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    17.10.2016 20:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +239

      Михас007 18 октября 2016, 00:13

      да пора

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 октября 2016, 00:04

      Обмен опытом? Как-то неравноценно.

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 17 октября 2016, 22:24

      Что-то мне помниться такое уже сотрудничество заключали с Италией несколько лет назад, только оно никак не прочувствовалось...

      0
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      Рейтинг: -3

      acergu 17 октября 2016, 22:04

      Где такая же коррупция как и у нас

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 17 октября 2016, 21:20

      А что свой футбол уже в никуда что-ли?

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 октября 2016, 20:40

      "а также другие технические взаимодействия" ресторан?)

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 17 октября 2016, 20:31

      Завтра Виталя на Итальянском будет "говорить"

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