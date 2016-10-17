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    Власти региона намерены выкупить у «Ростова» одну из трибун «Олимпа-2»

    Власти Ростовской области собираются выкупить у «Ростова» западную трибуну стадиона «Олимп-2». Сумма сделки составит 79,8 миллиона рублей, информирует РБК со ссылкой на министра финансов региона Лилию Федотову. Отметим, что в самом клубе не подтверждают свое право собственности на трибуну. По словам пресс-атташе дончан Ивана Бодылевского, желто-синие владеют тренировочной базой и находящимся на ней полем.

    Руководство региона хочет выкупить трибуну для того, чтобы реконструировать ее к чемпионату мира-2018. Напомним, «Олимп-2» заявлен как одна из тренировочных площадок для участников первенства планеты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25035

      bset 17 октября 2016, 22:11

      Я уже представляю, как все поля в один момент будут перестилать перед ЧМ. Где играть тогда будем?

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