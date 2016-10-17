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    «Фламенго» заинтересован в приобретении Витиньо

    Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за «Интернасьонал», может остаться в Бразилии на постоянной основе. В приобретении 23-летнего игрока заинтересован «Фламенго», представители которого уже провели беседу с отцом футболиста на предмет вероятного перехода.

    В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А Витиньо провел 22 матча, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи. Форвард вернется в ЦСКА ближайшей зимой по истечении срока арендного соглашения.

    Источник: Globo

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    17.10.2016 19:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 17 октября 2016, 21:17

      По ссылке на Витиньо открывается игрок Витинья, португалец 30 лет. Надо бы исправить.

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 17 октября 2016, 20:55

      Думаю, что зимой вернется. А к лету решат, продать или нет, в зависимости как выступит в рфпл.
      Но глядя на Мусу, минимум сезон нужен на адаптацию.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 октября 2016, 20:39

      Ну хоть ссылку а нужного игрока поставьте...позор.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 октября 2016, 20:02

      сомнительно. Гинер не продаст его бразильцам за копейку, а бразильцы не смогут купить его за цену, которую выставит Гинер

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      Рейтинг: +26

      LesnoyOrex > vit1903 17 октября 2016, 21:35

      за эти 2 аренды он отбил меньше 3 миллионов, а готовы ли будут бразильцы заплатить 8-10 млн - вопрос

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > LesnoyOrex 18 октября 2016, 04:26

      какие 3 ляма? Окститесь... Он уходил бесплатно, чтобы только тупо играть и зп всю ему не выплачивать и всё... По обязательствам ему кони платили около 50% зп, остальное клуб арендатор.

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