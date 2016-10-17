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    Руководство «Крыльев Советов» может заменить Веркаутерена Писаревым

    Судьба Франка Веркаутерена на посту главного тренера «Крыльев Советов» решится в игре 11-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Получив после восьми матчей чемпионата кредит доверия на ближайшие три встречи, бельгийский наставник не имеет права на поражение в поединке с «канонирами». В противном случае, специалист будет уволен с занимаемой должности. Напомним, в девятом туре самарцы заработали три очка с «Анжи» (2:1), а следом разгромно уступили «Рубину» (0:3).

    Сообщается, что главным кандидатом на замену Веркаутерену является рулевой молодежной сборной России Николай Писарев. В число других претендентов на кресло наставника «Крыльев» входят Дмитрий Аленичев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 19:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 октября 2016, 01:36

      До зимней паузы уж точно не стоит этого делать

      0
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      Рейтинг: +27

      S_TRAX 17 октября 2016, 21:49

      не стоит менять тренера...дайте просто поработать и показать результат!

      1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 октября 2016, 21:41

      Денег не хватит на аленя карпина писарев может и побойти

      -1
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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 17 октября 2016, 21:15

      франк нормальныи тренер даите ему работать .а игра придет пока визения нету а команда смотрится прилично в последних играх.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 октября 2016, 20:04

      неплохой у них список

      0
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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 17 октября 2016, 19:41

      время настало, последнее место с таким составом за 8-ку как минимум.

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 октября 2016, 19:29

      Не трогайте Франка-он отличный тренер!
      Просто игроков ему по-выше уровнем купите.
      Этот шлак,кем его хотят заменить,ему и в подметки не годиться.

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