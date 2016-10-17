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Сборная ФНЛ проведет дружескую встречу с молодежной командой Кипра

17 октября 2016, 17:25

Сборной ФНЛ в ближайшем будущем предстоит провести дружеский матч с молодежной сборной Кипра. Игра состоится 29 ноября в Лимассоле. Обязанности главного тренера российской команды в этой встрече исполнит наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов, а в ее состав, согласно договоренности с киприотами, войдут игроки не старше 20 лет.

«В ноябре делегация руководителей клубов Футбольной Национальной Лиги вылетает на Кипр с инспекционной проверкой готовности инфраструктуры к февральскому Кубку ФНЛ. Мы связались с кипрской федерацией футбола и договорились провести этот товарищеский матч. В нем будут участвовать игроки не старше 20 лет. Поскольку цикл выступления молодежных сборных заканчивается, а на подходе ребята, родившиеся после 1 января 1996 года, этот возрастной формат очень интересный.

У нас уже накоплен определенный опыт как участия сборной ФНЛ в международных товарищеских матчах, так и проведения подобных встреч. Как известно, состоялось в общей сложности пять встреч со сборной итальянской Лиги Б. На мой взгляд, футболисту участие в любом международном матче дает некий опыт. За сборную ФНЛ дважды выступал Юрий Газинский, а теперь он дорос до уровня футболиста национальной команды. Это факт. Многие из игроков сборной ФНЛ сейчас выступают в клубах Премьер-лиги. Поскольку итальянцы по ряду причин в этом году решили взять паузу, соперником сборной ФНЛ станет «молодежка» Кипра.

Почему главным тренером сборной в этот раз будет Евгений Бушманов? В лиге есть две команды, преимущественно укомплектованные молодыми игроками – это «Зенит-2» и «Спартак-2». Обе неплохо выступают в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу. В прошлом году нашей командой руководил Владислав Радимов, а в этом году мы доверили подготовку спартаковцу Евгению Бушманову. Я переговорил с Евгением Александровичем, он согласился возглавить команду. Позитивно воспринял идею выдвижения Бушманова и генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов», – рассказал глава ФНЛ Игорь Ефремов.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ
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