Мини-футбол. «Динамо» и «Дина» сделали первый шаг к четвертьфиналу Кубка России

Подмосковное «Динамо» без особых проблем справилось на выезде с екатеринбургским коллективом «ЗиК-УрФУ» в первом матче 1/8 финала Кубка России.

Бело-голубые отправили в ворота соперника семь безответных мячей.

Столичная «Дина» также не испытала больших проблем с клубом «Элекс-Фаворит» из Рязани, шесть раз заставив соперника начинать с центра поля.

Кубок России. 1/8 финала. Первые матчи

ЗиК-УрФУ (Екатеринбург) – Динамо (Московская область) – 0:7 (0:4)

Голы: 0:1 – Сучилин, 7. 0:2 – Фернандиньо, 10. 0:3 – Сучилин, 24. 0:4 – Стаин, 25 (в свои ворота). 0:5 – Зыков, 29 (в свои ворота). 0:6 – Вилде, 41. 0:7 – Сирило 50.

Прогресс (Глазов) – Синара (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Оппер, 13.

Ишим-Тюмень-2 – Тюмень – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Вахитов, 17 (в свои ворота). 0:2 – Антошкин, 22. 0:3 – Бахур, 33. 0:4 – Исламов, 50.

Норильский никель (Норильск) – Новая генерация (Сыктывкар) – 2:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Чуйков, 24. 0:2 – Чуйков, 25. 0:3 – Сосковец, 33. 0:4 – Сосковец, 43. 0:5 – Барсков, 43. 1:5 – Костыгин, 49 (с пенальти, 10м). 2:5 – Сытин, 50.

Элекс-Фаворит (Рязань) – Дина (Москва) – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 2. 0:2 – Абрамов, 5. 0:3 – Кутузов, 18. 0:4 – Понкратов, 32. 0:5 – Понкратов, 39. 0:6 – Багиров, 40.

Ухта – КПРФ (Москва) – 0:5 (0:4)

Голы: 0:1 – Паулиньо, 1. 0:2 – Бикбулатов, 8. 0:3 – Лин, 16. 0:4 – Симаков, 25. 0:5 – Бикбулатов, 34.

Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – Сибиряк (Новосибирск) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Родионов, 19. 2:0 – Степанов, 19. 3:0 – Целюх, 36. 3:1 – Кудзиев, 45.