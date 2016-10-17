Николаев: «В России больше обсуждают работу арбитров, а не сам футбол»

Исполняющий обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев выразил недовольство тем, что в России больше обсуждают работу арбитров, а не футбол.

«Так всегда и было, что в прессе больше обсуждается работа арбитров, нежели игра самих команд, это часть футбола. Если попросить журналистов об этом не писать, все равно ничего не поменяется. Это часть нашей профессии, мы к этому привыкли. Обсуждение судейства идет не только после топовых матчей, хотя они, конечно, приковывают больше внимания.

Как бы ни было порой обидно читать некоторые отзывы, в один миг этого не изменишь. Возможно, с годами получится изменить сознание людей и смотреть на футбол, как на игру, а не искать какие-то негативные моменты. Нам нужно стремиться, чтобы это изменить», – сказал Николаев.