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    Муса может вернуться из «Лестера» в ЦСКА

    Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Как сообщает New Telegraph, московский клуб готов приобрести нигерийца в том случае, если игрок не сумеет закрепиться в английской Премьер-лиге.

    «Мусу по-прежнему очень любят в ЦСКА, где он играл на протяжении пяти сезонов. Армейцы будут рады вновь подписать Ахмеда, если его дела в Англии продолжат складываться неудачно», – заявил источник, близкий к форварду.

    Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Муса провел пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 13:13
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Почему, покинув конюшню, жеребцы теряют резвость? Может всё дело в рационе питания с разными добавками?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 17 октября 2016, 17:36

      иди к папочки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 октября 2016, 17:21

      Жо Красич Думбия Хонда Муса.. скоро у ЦСКА перестанут покупать игроков.. они судя по всему становятся настолько русскими по менталитету, что там чахнут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > DEFENDER114 17 октября 2016, 17:34

      Вот когда перестанут, тогда и посмотрим. А пока это рассуждение ни о чем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 17 октября 2016, 16:18

      Домой Муся , домой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 октября 2016, 16:08

      Нормально, будем только рады.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 17 октября 2016, 15:58

      Налаженная схема игроков-бумерангов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 октября 2016, 15:57

      Что такое уже было)

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 октября 2016, 15:57

      это еще раз говорит об уровне нашего чемпионата

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 17 октября 2016, 15:50

      А чё нет,за 5 млн. или вообще в аренду.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      deniskapi 17 октября 2016, 15:39

      блудный сын

      0
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