Стадион «Лужники» готов принять матчи Кубка конфедераций

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что стадион «Лужники» может принять матчи Кубка конфедераций, если в этом будет необходимость.

«Работы по реконструкции стадиона идут с опережением графика. На сегодня выполнены все монолитные работы, завершены работы по формированию футбольного поля, высажена трава и идет внутренняя отделка. Также уже запустили тепло. В следующем году мы будем уже обживать новую арену, при необходимости готовы принять и матчи Кубка конфедераций», – сказал он.