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    Галицкий удалил скандальное обращение к болельщикам «Краснодара»

    Со страницы президента «Краснодара» Сергея Галицкого в Twitter было удалено сообщение, которые было ответом на критику по поводу системы продажи билетов на новый стадион клуба.

    «Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками — 2200 рублей. Раз так, интернет-продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечками на пол. Кстати, для вас, вечно недовольных: военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту на матч с «Шальке». Продолжайте ныть», – написал он 15 октября.

    Источник: Twitter

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    17.10.2016 11:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 17 октября 2016, 19:39

      Скандал начался из за того что обещали продавать билеты на матч через интернет, говорили что часть билетов зарезервировано для интернет продажи, а сайт по продаже так и не работал, тогда болельщики начали возмущаться, а он просто взял и плюнул в болельщиков. Да я согласен ч тем что если сайт не работает идти в кассу, но если ты живёшь в другом городе и ждёшь обещанного, а в итоге тебе говорят билетов нет, это разве не взбесит, да и очередь возле касс была 4 х часовая, я весь день потратил чтобы купить билеты! Не надо было тогда обещать продаж через нэт, а сказали бы сразу идите в кассу!

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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 17 октября 2016, 15:53

      Краснодар - это подсолнухов край.
      Пришёл на стадион, сиди - плевай.
      Я бы взял абонемент за две двести,
      Но я, сука, в Сибири, а стадион в другом месте.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 17 октября 2016, 12:05

      Весьма приемлемые цены. Не понимаю, чем не довольны болельщики. Или есть другая подоплёка?

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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 > altezzik 17 октября 2016, 12:49

      Болельщики недовольны работой касс, когда очередь в 500 человек и работает только 2 кассы из 10 (или сколько там не знаю точно), это как в магазине когда из 16 касс в гипермаркете работает только 2))))

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > altezzik 17 октября 2016, 12:51

      билетные кассы, находятся возле стадиона, в который по будням очень трудно добраться из-за пробок в том районе. Это, наверно, главная причина, почему болелы не хотят ехать за билетами и ждут интернет-продаж. Но я согласен с Галицким, в кассах сидят люди, которым нужно платить зарплату... Хотя, на новый стадион жаждет сходить каждый житель края, поэтому ехать в город чисто за билетом вдвойне проблематичнее.

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Andrew01 17 октября 2016, 12:53

      У меня кум живет в Панораме, говорит когда покупал билеты работало 4 кассы и очереди не было!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > altezzik 17 октября 2016, 14:08

      Подоплёка в том, что на официальном сайте клуба в течение 3х дней клялись продавать билеты онлайн и многие на это надеялись. А в итоге билеты, предназначавшиеся для онлайна продали в кассе и те, кто кому на сайте обещали билеты онлайн остались ни с чем. Не было бы возмущения болельщиков, если бы просто изначально сказали, что билетов онлайн на этот матч не будет. А так получается, что соврали, а потом ещё и в твиттере нахамили болельщикам.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 17 октября 2016, 11:50

      конечно он прав! в Читу Рубин на кубок приезжал! Билет 300р! на что смотреть? на мертвый Рубин? зря сходил! а тут еврокубок 200, совсем зажрались в Краснодаре!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > franck_ribery 17 октября 2016, 12:54

      дело не в деньгах... а в пропускной способности касс!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ruverzema29rus 17 октября 2016, 13:09

      И не в деньгах и не в кассах. он просто обозвал всех ленивым быдлом. Которому лень постоять в очереди, нужна халява (билет за 200 р) и которое, куда только ни придет, всюду плюет шелуху от семечек( дома, на стадионе). Когда же мы научимся уважать себя. А Галицкому, позднее видимо объяснили, чего он ляпнул.

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 октября 2016, 11:24

      Всем не угодишь вобщем)У кого-то зависть,у кого-то просто обострение итд итп))

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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 17 октября 2016, 11:15

      Галицкий молодца!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 октября 2016, 11:12

      Что то зажигание позднее.

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