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    «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 8-го тура АПЛ

    В центральном матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». По итогам сыгранных туров красные идут на четвертой позиции с 16-ю очками, а «красные дьяволы» расположились на седьмой позиции с 13-ю баллами.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 21:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -242

      kauk 17 октября 2016, 22:52

      мю победит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      mango 17 октября 2016, 22:38

      Ничейка самое то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Ridernik 17 октября 2016, 22:10

      думаю, что ливерпуль сегодня будет побеждённым

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 17 октября 2016, 21:33

      Удачи Ливеру...

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 17 октября 2016, 09:40

      Думаю, что Ливерпуль сегодня будет победителем.

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 октября 2016, 09:12

      Ливер крупно обыграет МЮ

      0
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      Рейтинг: +28

      Шелдон > Lexa_Lexa 17 октября 2016, 09:15

      Ну хз Леха) Ибра же как палка, стреляет метко и редко)))

      -1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 октября 2016, 08:29

      У МЮ вообще то 13 очков))) Ставлю на МЮ)))

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > TERIA-76 17 октября 2016, 08:43

      Я и думаю, как 16 очков может быть больше 17-ти баллов?)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Bivaliy67 17 октября 2016, 09:02

      Точно не помню, кажется в Новосибирске, ученикам 4-х классов на математической олимпиаде было дано задание решить, что лучше(больше). Задача примерно следующая. Вам предлагают 17 рублей или 6 евро, при этом 1 евро равен 3 рублям. Дети выбрали евро, 6х3=18>17, логично.
      Но верным оказался ответ-рубли, основание:" потому что это наши деньги". Как то так.

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