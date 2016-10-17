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    Спортивный директор «Урала»: «Не скажу, что «Зенит» был сильнее»

    Спортивный директор «Урала» Рохус Шох пообщался с журналистами после матча РФПЛ с «Зенитом» (0:2). По словам функционера, его команда ничем не уступила сопернику.

    «Не скажу, что «Зенит» был сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за «Зенитом», а второй – за «Уралом». Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве, в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре «Урал» выглядел достойно во всех отношениях. Могли из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта.

    Мы недобрали очки по своей вине в домашних играх, например, с «Арсеналом» (1:1) и «Анжи» (0:1). В этих матчах мы должны были выигрывать, но это футбол. Но никакой паники нет», – сказал Шох.

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2016 07:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 17 октября 2016, 20:48

      И не говори. А то стыдно будет.

      0
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 17 октября 2016, 13:06

      дааа,как то уже по привычке ожидал от ЗЕНИТА не менее 5 голов с такой то комой,как урал!!! уже 3 мяча должны были в 1-м тайме забивать!!! ну а Юре надо все таки передохнуть чуток,прийти в себя!!! а то 2 раза только защитники выручали,особенно когда Ломбертс с линии ворот выбил чистый гол!!!
      ну а так в целом,ЗЕНИТ-Чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Вамфири 17 октября 2016, 15:49

      и так нормально хоть и нервная игра, моменты были ... пусть лучше в ЛЕ голы придут

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 октября 2016, 11:38

      Расслабились (Зенит). В первом тайме надо было делать результат, и спокойно доиграть во втором. А так породили у Шоха иллюзию игры на равных. Ну посмотрим, как Урал будет громить Спартак. Недолго уже.

      4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 октября 2016, 11:32

      С победой Зенит！

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 октября 2016, 09:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      плохо что команды с хорошим спонсорами всегда выигрывают. неинтересно. Может тогда оставить 8 клубов, пусть платят налоги или на их деньги учатся играть молодые школьники, которые будут лучшие игроками

      -4
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Par Mezan 17 октября 2016, 10:09

      Есть известная поговорка:
      В футбол играют не деньги, а команды.

      2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 октября 2016, 09:30

      могли да не могли какого хрена самоуспокоенностью заниматься как свинский Шпартак мы мол тоже бы если бы не судья выиграли у Зенита ан нет не можете потому что кишка тонка и мастерства с гулькин х-й вот и посмотрим как в следующем туре вам свинство покажут

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 октября 2016, 08:57

      Могла быть ничья, если бы не Ломбертс, спасибо ему

      3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 17 октября 2016, 07:56

      хм

      -1
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