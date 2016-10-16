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    Ефремов: «После победы над «Томью» появилось какое-то облегчение»

    Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов прокомментировал итог матча 10-го тура РФПЛ против «Томи» (3:1). По словам футболиста, после первой победы в чемпионате, у футболистов оренбургской команды появилось облегчение.

    «Какое-то облегчение после этого матча появилось: мы забили три гола, выиграли. Мы в этом матче играли хорошо и, думаю, заслуженно победили. Главное, что в этом туре выиграли, сейчас будем играть дальше. Сейчас у нас впереди «Зенит», будем настраиваться на них. Павла Нехайчика мы поздравили, он назабивал своей бывшей команде. Молодец! Можно сказать, что он нам принес победу», – заявил игрок.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2016 20:24
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