Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за первое место в чемпионате России»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что красно-белым по силам побороться за первое место в чемпионате России.

– Вы по-прежнему считаете, что «Спартак» будет бороться за первое место?

– Да, именно так. Но я так считаю не потому, что настолько уверен в «Спартаке». Наш чемпионат очень слабый. Вот мы сейчас говорим про ошибки «Спартака», а у «Зенита» ошибок меньше? Когда в последний раз вы видели игру Юрия Лодыгину? Может, меньше ошибается ЦСКА? Как вам игра Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой? Если не выиграть чемпионат, то все шансы бороться за первое место у «Спартака» есть. Как бы мы не критиковали команду, а она все еще находится на первом месте. Как это не уважать?