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  • Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за первое место в чемпионате России»

Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за первое место в чемпионате России»

16 октября 2016, 20:08
28

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил мнение, что красно-белым по силам побороться за первое место в чемпионате России.

– Вы по-прежнему считаете, что «Спартак» будет бороться за первое место?

– Да, именно так. Но я так считаю не потому, что настолько уверен в «Спартаке». Наш чемпионат очень слабый. Вот мы сейчас говорим про ошибки «Спартака», а у «Зенита» ошибок меньше? Когда в последний раз вы видели игру Юрия Лодыгину? Может, меньше ошибается ЦСКА? Как вам игра Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой? Если не выиграть чемпионат, то все шансы бороться за первое место у «Спартака» есть. Как бы мы не критиковали команду, а она все еще находится на первом месте. Как это не уважать?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (28)
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Pro100Kid
1476638853
Причем тут игра Березуцкого в сборной? В сборной не выстроена игра,а в ЦСКА выстроена, и Березуцкий в клубе редко пожарит сильно,при том на этой неделе 3 очка принес своей команде
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_Kesh_Suntar_
1476639115
Реальность сейчас до Зимы 1 Зенит 2. ЦСКА 3. Ростов или Спартак
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filosof sparty
1476639647
Мельгарехо сливать надо...вообще мертвый! Причём ладно бы старался, так он ещё спустя рукава свои 20 минут играет! А вот вместо него сильного игрока взять надо и защитника тоже. Желательно с нашим паспортом, только где его взять хз...
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RussianHorse
1476639733
аххахах,дед сегодня опять таблетки не выпил,херню несёт))
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Garrincha58
1476639943
свиным рылом да калашный ряд это им пресуще
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Chernyi Lis
1476640585
если только с судьями вместе..
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Zeff
1476642024
Спартак и в тройку не войдёт!
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neveldomha
1476647719
Спартак чемпион ошибок. Согласен. Его место за Оренбургом.
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Sany-116
1476648549
Спартак конечно будет бороться если будет работать с судьями
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ivanthebest
1476650948
Ахаха) Клоуны блеать... про судей стали писать... Сколько раз уже Спартак в этом сезоне судьи топили и стоило лишь в одном матче, чтобы судья давал более-менее адекватные решения (первая красная была 50-50, но фол был очень жёсткий, поэтому основания были), как ростовчанки и прочие клоуны начали ныть, что судьи тащат Спартак. В каком месте, блеать??? Напомню Спартак не пробил ни единого пенальти ещё в сезоне! Более того, последний раз удаление соперника Спартака было около года назад!!! 1 ноября в матче с Уралом, в этом промежутке удалялись исключительно игроки Спартака с некоторыи вопросами. Так в каком месте судьи сука тащат Спартак??? Пиздеть все горазды, а по факту где хоть сколь значимые доводы, кроме неграмотного школьного пиздежа?
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