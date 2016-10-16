Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Погба: «Ибрагимович напоминает старшего брата. У него менталитет победителя»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своей адаптации в английском клубе, а также высказался о своем партнере Златане Ибрагимовиче.

    «Моя адаптация в команде, конечно, займет какое-то время. Но я это принимаю как вызов. Нет, я не испытываю никакого давления из-за суммы моего трансфера. Самое главное – это команда и ее успехи. Я выигрываю с командой и проигрываю с командой. Что касается Златана, то он немного напоминает мне старшего брата. У него менталитет победителя, он является великим игроком, очень важным для «Манчестер Юнайтед», – заявил француз.

    Источник: 101greatgoals.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2016 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11