Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нехайчик: «Во втором тайме будем гнуть свою линию и развивать результат»

    Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик, ставший автором дубля в первом тайме матча 10-го тура РФПЛ против «Томи», подвел итоги первой половины встречи. Напомним, белорус выступал за томский клуб с 2014 по 2016 года.

    «Испытываю неоднозначные чувства, все-таки я провел в «Томи» два с половиной года. С одной стороны, хочется радоваться, ведь добиваемся пока нужного результата. Но с другой стороны, это некрасиво по отношению к болельщикам томской команды. Во втором тайме мы будем гнуть свою линию и развивать результат», – сказал Нехайчик в интервью каналу «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2016 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11