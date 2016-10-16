Иванов и Безбородов вошли в список российских судей на подтверждение категории ФИФА

Российские арбитры Сергей Иванов и Владислав Безбородов вошли в список судей на подтверждение категории ФИФА. Об этом заявил председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

«Каждый год национальная ассоциация посылает список судей ФИФА от своей страны, там они подтверждаются и добавляются новые. Судейский комитет выдвинул кандидатуры – исполком РФС утвердил. В прошлом году было девять человек, в этом отправили 10: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Михаил Вилков, Алексей Матюнин и Алексей Николаев. По сравнению с прошлым годом добавился Матюнин, номер девятый – очень важно, в каком порядке они идут», – сказал Левников.