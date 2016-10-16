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    Червиченко: «Безбородов получил полный карт-бланш на убийство «Ростова» в матче против «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил недовольство работой арбитра Владислава Безбородова на матче 10-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (1:0). Отметим, что в данной встрече были удалены два футболиста донской команды.

    «Я присутствовал на матче, но после второго удаления, конечно, ушел, потому что я ехал на футбол, а попал в цирк-шапито. Убежден ли я в том, что судья благоволил «Спартаку»? Абсолютно! Даже сомнений никаких нет. Он получил полный карт-бланш на убийство «Ростова», что вообще в этом сезоне модно, вспомните игру против «Зенита», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.10.2016 12:27
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +874

      sined1951 16 октября 2016, 23:49

      Да, это судья виноват, что Федя так задрал ногу, что попал шипами в живот. А чтобы такое больше не повторялось РФС должен штрафовать таких игроков хорошими штрафами и давать большие сроки дисквалификации.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 октября 2016, 18:54

      Чушь и вранье,ошибки были,(можно сказать-одна значительная,при первом удалении)умысла не было!Посмотрите,сколько судьи ОШИБОК делают в Европе и ничего, живут с этим,потому, что человеку свойственно ошибаться в любой сфере деятельности.Но футбол всегда рассматривается через огромное увеличение...

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 16 октября 2016, 18:00

      червь сам после каждого поражения "Спартака" кричал о заговоре и сейчас воняет так как ему удобно.

      1
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 16 октября 2016, 16:52

      Кто-то слишком много говорит

      1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 16 октября 2016, 16:36

      Спасибо что есть уважаемые и адекватные люди которые несут правду в народ.

      1
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 16 октября 2016, 15:59

      С Червиченко всё и так понятно, обсуждать истинным болелам просто не пристойно!

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > ilichkadr 16 октября 2016, 18:28

      А истинные болелы, это кто? Те кто считают нормальным, когда судья подсуживает твоей команде? Червиченко прав. Я тоже хотел чтоб в этом матче победил спартак, но если судья свистит за него, то это беспонт.

      -1
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      Рейтинг: +1368

      Taps 16 октября 2016, 15:57

      "народная команда" скоро сгниёт в ФНЛ ...
      Чемпионы африки.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 октября 2016, 14:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак использовал лояльность судей, по отношению к себе, по крайней мере до конца года.

      -6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 16 октября 2016, 14:32

      Кому угодно можно, но только не бомжу кукарекать на тему судейства.

      3
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Кронштадт65 16 октября 2016, 15:01

      помойся

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тraumtanzеr 16 октября 2016, 19:45

      Свиньи заложили самое святое, корыто.

      -1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 16 октября 2016, 14:09

      Два обиженных чмошника - Ловчев и Червиченко!!!

      5
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      Рейтинг: +8124

      nik55 16 октября 2016, 14:00

      жирное чудо

      6
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