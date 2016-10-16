Ловчев: «У «Спартака» нет игры, как у претендента на чемпионство»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что «Спартак» на данный момент не показывает игры, с которой можно претендовать на чемпионство.

«Много раз уже говорил, что пока не вижу у «Спартака», как у претендента на чемпионство, игры. Ее, как таковой, и нет. Бьются, стараются, в обороне порядка стало больше. Но вместо атакующих действий вижу индивидуально сильных атакующих игроков. И это было доказано, когда 11 спартаковцев чуть не упустили победу против девяти игроков «Ростова», – заявил Ловчев.