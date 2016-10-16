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  • Ловчев: «У «Спартака» нет игры, как у претендента на чемпионство»

Ловчев: «У «Спартака» нет игры, как у претендента на чемпионство»

16 октября 2016, 11:58
24

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что «Спартак» на данный момент не показывает игры, с которой можно претендовать на чемпионство.

«Много раз уже говорил, что пока не вижу у «Спартака», как у претендента на чемпионство, игры. Ее, как таковой, и нет. Бьются, стараются, в обороне порядка стало больше. Но вместо атакующих действий вижу индивидуально сильных атакующих игроков. И это было доказано, когда 11 спартаковцев чуть не упустили победу против девяти игроков «Ростова», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (24)
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алекс88
1476608424
Ну так если сами выиграть не могут то не беда....судья поможет
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BAIv
1476608508
адекватный комент Ловчева , спартак гумно даже истинный спартаковец это признает
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bset
1476608666
Ну нам это не помешало трижды стать чемпионами
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alll-1
1476608740
у кого она есть ?
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andr2112
1476608972
а как же мнение г-на Рейнгольда (тоже заслуженного человека)? Спартак ведь засуживают, а по игре он - лучший.
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Бриг
1476609193
Статистика показывает, что первое место после 10 туров это почти... Правда, посмотрим, как сыграет Зенит. А так - Спартак команда сейчас не великая. Даже странно, что так высоко поднялись.
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товрос
1476610155
не будет СПАРТАК чемпионом
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cska-62
1476611551
Логика у Ловчева полностью отсутствует. Играли при Аленичеве кое как, разрывы в линиях были чудовищного размера, да и вся игра не была сбалансированной. Выезжали иногда за счёт Промеса и энтузиазма остальных, если он проявлялся. При Каррере всё изменилось кардинально! И разрывы в линиях появляются редко и ближе к концу матча, когда накапливается усталость, и игра стала более сбалансированной, и Глушаков и Комбаровым ожили, и Зе Луиш стал играть куда полезнее и ярче, чем прежде (пусть и жадничает иногда!). Ну а увидеть сразу "Барселону" или "Баварию" в красно-белых футболках - мечта идиота! Во-первых, Каррера не волшебник, а, во-вторых, "Спартак" по составу игроков сегодня не одна из сборных мира. Каррере бы Кутепова играть научить! Медленно мыслит, чудовищно медленно... Не знаю, лимит там или ещё что-то, но пока он Таски и в подмётки не годится, а Таски был вчера, между прочим, в запасе... Если "Спартак" в этом сезоне будет бороться за медали, включая "золотые", это уже будет успехом и команды, и Карреры. Ну а что там получится, увидим. Тот же "Зенит" может разыграться, и не только при помощи судей, которые пока питерцам регулярно дарят очки. Там и состав, и тренер превосходные. Но даже Луческу сразу и сходу не смог из "Зенита" сделать КОНФЕТКУ... Хотя со временем команда, безусловно, заиграет...
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radga
1476612276
Согласен с Ловчевым. У Спартака не хватает уверенности в своих силах. Лишь моментами у Спартака получается все о чем мечтает каждый болельщик, тогда Спартак играет как чемпион. Надеюсь что у Карреры хватит ума чтобы донести в мозг каждому игроку команды - эту "уверенность", потому - что они играют за СПАРТАК.
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gor77
1476612319
Прежде, чем писать комментарии, особенно для любителей словесной эквилибристики, сначала подумайте!!! В кои-то веки тов. Ловчев говорит по-настоящему как футбольный эксперт, а не как бывший игрок Спартака. И если смотреть объективно, без эмоций, то на сегодняшний день командная игра есть у Краснодара и Ростова. У Зенита уже виднА новая игра, у ЦСКА - стогнация, переходящая в минус. Амкар, Рубин, Спартак, Терек, Локомотив - на подходе к игре! Но ведь есть Уфа, Урал, Крылья Советов, которые тоже позволяют очень серьёзно огрызаться. Все болельщики хотят видеть свою команду постоянно побеждающей и быть на первом месте! )))) Всем хорошей игры!
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