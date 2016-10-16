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    Ловчев: «У «Спартака» нет игры, как у претендента на чемпионство»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что «Спартак» на данный момент не показывает игры, с которой можно претендовать на чемпионство.

    «Много раз уже говорил, что пока не вижу у «Спартака», как у претендента на чемпионство, игры. Ее, как таковой, и нет. Бьются, стараются, в обороне порядка стало больше. Но вместо атакующих действий вижу индивидуально сильных атакующих игроков. И это было доказано, когда 11 спартаковцев чуть не упустили победу против девяти игроков «Ростова», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.10.2016 11:58
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 14:09

      Едрить их всех корежит, теперь до Нового года не отойдут

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2016, 13:17

      Очередной словестный бред.Считаю что после Аленичева Спартак стал показывать как раз командную игру,но для любого действия требуется время.В конце сезона посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 16 октября 2016, 13:11

      Первые 6 туров посмотри и ты все поймешь,c Зенитом Спартак играл хорошо,с Ростовом всегда было трудно,потому что они ломают игру соперника,по твоим словам Ловчев ЦСКА тоже по игре не претендент.1-2 некачественных матча ни о чем не говорят!

      0
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      Рейтинг: +11

      enyk > Вахахахаха 16 октября 2016, 13:16

      чемпионом я числюсь не даром девятерых одним ударом

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 16 октября 2016, 13:05

      Прежде, чем писать комментарии, особенно для любителей словесной эквилибристики, сначала подумайте!!!
      В кои-то веки тов. Ловчев говорит по-настоящему как футбольный эксперт, а не как бывший игрок Спартака.
      И если смотреть объективно, без эмоций, то на сегодняшний день командная игра есть у Краснодара и Ростова. У Зенита уже виднА новая игра, у ЦСКА - стогнация, переходящая в минус. Амкар, Рубин, Спартак, Терек, Локомотив - на подходе к игре! Но ведь есть Уфа, Урал, Крылья Советов, которые тоже позволяют очень серьёзно огрызаться.
      Все болельщики хотят видеть свою команду постоянно побеждающей и быть на первом месте! ))))
      Всем хорошей игры!

      5
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > gor77 16 октября 2016, 22:40

      В том то и дело, что пока в РФПЛ ни у кого нет игры (чемпирнской). А по логике Ловчева тогда у нас и чемпиона не будет

      -1
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      Рейтинг: +415

      radga 16 октября 2016, 13:04

      Согласен с Ловчевым. У Спартака не хватает уверенности в своих силах. Лишь моментами у Спартака получается все о чем мечтает каждый болельщик, тогда Спартак играет как чемпион. Надеюсь что у Карреры хватит ума чтобы донести в мозг каждому игроку команды - эту "уверенность", потому - что они играют за СПАРТАК.

      6
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > radga 16 октября 2016, 22:39

      Полностью согласен, только добавлю еще сыгранность нужна, особенно в защите

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 октября 2016, 12:52

      Логика у Ловчева полностью отсутствует. Играли при Аленичеве кое как, разрывы в линиях были чудовищного размера, да и вся игра не была сбалансированной. Выезжали иногда за счёт Промеса и энтузиазма остальных, если он проявлялся.
      При Каррере всё изменилось кардинально! И разрывы в линиях появляются редко и ближе к концу матча, когда накапливается усталость, и игра стала более сбалансированной, и Глушаков и Комбаровым ожили, и Зе Луиш стал играть куда полезнее и ярче, чем прежде (пусть и жадничает иногда!).
      Ну а увидеть сразу "Барселону" или "Баварию" в красно-белых футболках - мечта идиота! Во-первых, Каррера не волшебник, а, во-вторых, "Спартак" по составу игроков сегодня не одна из сборных мира. Каррере бы Кутепова играть научить! Медленно мыслит, чудовищно медленно... Не знаю, лимит там или ещё что-то, но пока он Таски и в подмётки не годится, а Таски был вчера, между прочим, в запасе...
      Если "Спартак" в этом сезоне будет бороться за медали, включая "золотые", это уже будет успехом и команды, и Карреры. Ну а что там получится, увидим. Тот же "Зенит" может разыграться, и не только при помощи судей, которые пока питерцам регулярно дарят очки. Там и состав, и тренер превосходные. Но даже Луческу сразу и сходу не смог из "Зенита" сделать КОНФЕТКУ... Хотя со временем команда, безусловно, заиграет...

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      Рейтинг: +108

      dimsok 16 октября 2016, 12:48

      согласен, так у кого эта игра есть??????????????????????????????????????????????????????????????????????

      1
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      Рейтинг: +10

      dg34td 16 октября 2016, 12:32

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. Уже после первого сеанса я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность. Ушли все хронические болезни и улучшился иммунитет. Советую теперь всем — http://vkk.me/malusheva

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 16 октября 2016, 12:29

      не будет СПАРТАК чемпионом

      -1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > товрос 16 октября 2016, 13:13

      Обоснуй пустозвон

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 октября 2016, 12:13

      Статистика показывает, что первое место после 10 туров это почти... Правда, посмотрим, как сыграет Зенит. А так - Спартак команда сейчас не великая. Даже странно, что так высоко поднялись.

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