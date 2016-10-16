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    Рыжиков: «Задача «Рубина» – вернуть зрителей на трибуны. Флаг нам в руки»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал победу команды в матче с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 10-го тура РФПЛ.

    «Важно было победить. Спасибо ребятам, что не расслабились. Если честно, уже забыли, когда играли на ноль. Надеюсь, что долго не будем пропускать. Молодцы все. У нас главная задача была при счете 1:0 надежно сыграть, как мы с Томском сыграли. Об этом тренер предупреждал, и я думаю, это получилось, забили два гола. Так что выстрелили и потом уже по счету играли. Может, много брака было, но ребята старались.

    Наша задача – сделать так, чтобы стадион заполнялся хотя бы наполовину. А заполняться он будет при хорошей игре и хороших результатах. Флаг нам в руки», – заявил Рыжиков.

    Источник: ФК «Рубин»

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    16.10.2016 09:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 16 октября 2016, 12:57

      Все зависит от вас

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      Рейтинг: +10

      dg34td 16 октября 2016, 12:33

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 октября 2016, 10:36

      Но игры-то Серега,пока так и нету.

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