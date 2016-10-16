Симеоне ждет продолжения прогресса Феррейра-Карраско

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру полузащитника Янника Феррейра-Карраско, который забил три мяча во встрече 8-го тура Примеры с «Гранадой» (7:1).
«Я рад за него. Бельгиец постоянно работает на тренировках, чтобы показывать именно такой уровень футбола. Он может еще больше совершенствоваться. Это, действительно, разноплановый игрок. К таланту нужен и азарт с амбициями», – заявил Симеоне.