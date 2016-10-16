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    Симеоне ждет продолжения прогресса Феррейра-Карраско

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру полузащитника Янника Феррейра-Карраско, который забил три мяча во встрече 8-го тура Примеры с «Гранадой» (7:1).

    «Я рад за него. Бельгиец постоянно работает на тренировках, чтобы показывать именно такой уровень футбола. Он может еще больше совершенствоваться. Это, действительно, разноплановый игрок. К таланту нужен и азарт с амбициями», – заявил Симеоне.

    Источник: AS

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    16.10.2016 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      dg34td 16 октября 2016, 12:33

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron

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      Рейтинг: +13

      560227 16 октября 2016, 09:32

      Караско прекрасное дополнение к Ф.Торресу...

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