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    Червиченко: «В России нет футбола. Зачем ходить на стадион? Чтобы посмотреть на клоуна Безбородова?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в РФПЛ после матча десятого тура между московским клубом и «Ростовом» (1:0). Напомним, главный судья этой встречи Владислав Безбородов удалил игроков ростовчан Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

    «Чтобы выигрывать, нужно научиться громко рыдать. Сначала ты плачешься, что судьи тебя душат, а в следующем матче судейство оказывается лучше некуда. После игры с «Зенитом» Денис Глушаков задавался вопросом, нравится ли питерцам так выигрывать. Сегодня я понял, как нравится побеждать «Спартаку».

    Когда Леонид Слуцкий сказал, что в России нет футбола, он оказался абсолютно прав. У нас есть три–четыре клуба, которые меряются своими амбициями и таким образом убивают футбол. А потом все удивляются, почему люди не покупают трансляции матчей, не ходят на игры. Зачем приходить на стадион? Посмотреть на клоуна Безбородова?

    Все, что сегодня произошло, было понятно еще до начала матча. О чем мы потом говорим? В чем интерес футбола? Такими темпами через три–четыре года для лидеров пропишут специальные правила. Самое печальное, что в этом участвуют руководители клубов. Как вы думаете, почему судил Безбородов? Потому что не поставишь же парня, который работает в ФНЛ, он обязательно сделает какую-нибудь невыгодную дурость.

    Посмотрите на статистику «Ростова». Уже сколько матчей они заканчивают вдесятером. А теперь посмотрите на выступление ростовчан в Европе. Где же там обилие этих карточек? Там борьба сложнее, но нет стольких нарушений, как в РФПЛ. Все потому, что «Ростов» мешает. У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьей. С такой игрой «Спартак» хочет стать чемпионом, но зачем? Чтобы кого-то порадовать?

    По сегодняшней игре могу сказать, что «Спартак» ничего не показал. В первом тайме был хуже «Ростова», а во второй половине игры происходящее на поле сложно было назвать футболом. После второй карточки я ушел со стадиона, потому что не собирался смотреть сегодня цирк», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2016 01:25
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +10

      Lirik1959 16 октября 2016, 20:59

      Выгнали из Спартака , теперь поливает грязью...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 16 октября 2016, 16:16

      Наш футбол деградирует семимильными шагами. Во что играют наши лидеры, не может определить ни одна экспедиция. ЦСКА играет с Уфой, бюджет которой в десять раз меньше, чем у нашего флагмана. И что же показывает этот флагман. Тупость, пародию на футбол, трусость. Миллионерам, во главе с бизнесменом Слуцким не место в футболе. Сколько можно издеваться над болельщиками. Спартак, претендующий на чемпионство, показывает полнейшую бездарность и убогость. Вместо того, чтобы на коленях просить прощения у болельщиков, за эту комедию, игроки радуются сомнительному выигрышу. Как только мы перестанем платить игрокам по миллиону рублей в день и заставим их зарабатывать деньги своим горбом, наш футбол начнёт развиваться.

      3
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 14:03

      Жирный мудель опять завонял

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 16 октября 2016, 12:02

      Честно говоря, достали уже обсуждать судейство. Дали красную - ппц, свистят против Ростова. Не дали бы красную - ппц, опять судьи против Спартака.. Есть ПРАВИЛА, и в них, представьте себе, прописаны карточки, пенальти и другие штуки-дрюки.
      Еще. Мистер Червиченко. Вот вы ссылаетесь на выступление Ростова в Европе. А сможете найти эпизод в Еврокубках, где игрок въезжает буцами в соперника, и его после этого оставляют на поле? Удалят сразу - не важно, Кудряшов это будет или Роналду.
      P.S. Не являюсь фанатом ни Ростова, ни Спартака.

      6
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      Рейтинг: +7840

      Alexx-the-Master 16 октября 2016, 12:02

      Да что уж вы, дайте Спартачку немножко побыть на первом месте после стольких то продажных лет...побудет и упадет на свое 6-е законное ))

      -1
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      Рейтинг: +23

      hsn852 16 октября 2016, 11:27

      Этот Червиченко уже достал. Крупный футбольный специалист в кавычках.

      -3
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > hsn852 16 октября 2016, 16:23

      Правду он сказал! Продажный чемпионат ,отделить на хрен Москву и Питер от России и пусть соревнуются ,кто больше даст судье.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 16 октября 2016, 11:27

      Червиченко прекрасно знает как работают команды с судьями. Пока будут судьи брать - команды будут давать. Если судейский корпус не решит эту проблему, так и будет - кроме того, уровень самого судейства - слаб и работы в этом направлении не початый край.

      2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 16 октября 2016, 11:26

      какая же отвратная сущность этот Червиченко..........

      1
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      Рейтинг: +25035

      bset > alexidj 16 октября 2016, 12:10

      Если бы он про матч с Зенитом так сказал, ты бы молчал в тряпочку

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 октября 2016, 11:20

      Очень меткий комментарий Червиченко! Спартак,ЦСКа и Зенит пусть убивают судьями друг друга в каждом матче!

      -2
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 16 октября 2016, 10:46

      Совсем недавно спартаковцы были недовольны судейством,сегодня ростовчане! Завтра еще кто-либо! Это футбол ребята!

      0
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Опорник84 16 октября 2016, 11:48

      вот именно футбол,а не цирк!!!

      -1
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