Гол Глушакова принес «Спартаку» победу в матче против «Ростова»

Пидор безбородов испортил игру
В матче десятого тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря голу Дениса Глушакова на 53-й минуте. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Глушаков, 53.
В матче десятого тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря голу Дениса Глушакова на 53-й минуте. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Глушаков, 53.
Пидор безбородов испортил игру
Да судья зассал даже больше 2 минут добавить.
Редактор ты ошибку допустил.
Это Безбородов принес спартаку-середняку победу.
Игра так себе. Обидно за ростов. Но ведь и вдевятером были шансы не проиграть. Спартак забивать не умеет, а вот ростов мог совершить очередной фуррор. Но. Хрен с ним, сегодня в свинарнике праздник
Ну теперь то, свиньи, довольны судейством?
И кого ты можешь ударить, малыш?))