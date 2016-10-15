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    Гол Глушакова принес «Спартаку» победу в матче против «Ростова»

    В матче десятого тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Ростов» благодаря голу Дениса Глушакова на 53-й минуте. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Глушаков, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 21:31
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    Комментарии130
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      Рейтинг: +176

      gencha19 16 октября 2016, 15:21

      Пидор безбородов испортил игру

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Южный Фронт 16 октября 2016, 06:16

      Да судья зассал даже больше 2 минут добавить.

      -1
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 16 октября 2016, 02:09

      Редактор ты ошибку допустил.
      Это Безбородов принес спартаку-середняку победу.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 октября 2016, 02:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что-то слишком часто стало фартить Спартаку)))

      -6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 октября 2016, 00:15

      Игра так себе. Обидно за ростов. Но ведь и вдевятером были шансы не проиграть. Спартак забивать не умеет, а вот ростов мог совершить очередной фуррор. Но. Хрен с ним, сегодня в свинарнике праздник

      3
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      Рейтинг: -13

      credo79 > APchelov 16 октября 2016, 10:42

      бомжик уралу не просрите))) а хотя вас судья вытащит не ссыте)))уазахахахахахахаха

      -2
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 15 октября 2016, 23:36

      Ну теперь то, свиньи, довольны судейством?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Бью Свиней 15 октября 2016, 23:56

      И кого ты можешь ударить, малыш?))

      2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 15 октября 2016, 23:27

      А гол красивый!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 15 октября 2016, 23:25

      Моё мнение, Федор хотел доказать, что зря его со Спартака выперли, вот и перестарался. А судью понять можно, удар в бедро а-ля Джеки Чан, по любому удаление.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 октября 2016, 23:06

      Комбайнеры, расслабьтесь.Вам случайно досталось, это карма за косяки судей со СКА, Уфой и зениткой против Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > VVM1964 15 октября 2016, 23:55

      Да, жаль, Ростову уважение безмерное.

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      Рейтинг: +4938

      polt 15 октября 2016, 23:03

      Судейский беспредел...

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