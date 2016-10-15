Матч «Факел» – «Динамо» был прерван на 10 минут из-за фанатских разборок

Поединок 17-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Динамо» был прерван в начале второй половины по причине болельщицких разборок на трибунах. На 55-й минуте встречи между секторами гостей и хозяев разгорелась потасовка, принявшая массовый характер. В ходе стычки фанатами обеих команд были использованы вырванные кресла. Воронежские ультрас через полстадиона совершили забег к сектору бело-голубых, однако вовремя подоспел отряд ОМОНа.

По решению главного арбитра матча игроки покинули поле, но через 10 минут вернулись и игра продолжилась.