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    Матч «Факел» – «Динамо» был прерван на 10 минут из-за фанатских разборок

    Поединок 17-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Динамо» был прерван в начале второй половины по причине болельщицких разборок на трибунах. На 55-й минуте встречи между секторами гостей и хозяев разгорелась потасовка, принявшая массовый характер. В ходе стычки фанатами обеих команд были использованы вырванные кресла. Воронежские ультрас через полстадиона совершили забег к сектору бело-голубых, однако вовремя подоспел отряд ОМОНа.

    По решению главного арбитра матча игроки покинули поле, но через 10 минут вернулись и игра продолжилась.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2016 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 16 октября 2016, 10:57

      не умеют динамовские менты достойно проигрывать ... хотели сорвать матч, думаю после матча они своим ходом бежали в москву.... нарвались на факел)))))... получите!

      1
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      Рейтинг: +19

      shava-andrey 15 октября 2016, 20:59

      Вообще-то перыми начали болельщики Динамо

      4
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      Рейтинг: +87

      Polilux > shava-andrey 15 октября 2016, 22:51

      Матч смотрел? Или выходил пописать? Динамики потом на помощь побежали.

      -1
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      Рейтинг: +12

      muromen > shava-andrey 16 октября 2016, 19:56

      Начали воронежцы до матча!

      1
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 15 октября 2016, 19:28

      Воронежу технарь?

      -3
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