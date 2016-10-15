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    Джано, Попов и Зе Луиш выйдут в стартовом составе «Спартака» на встречу с «Ростовом»

    «Спартак» и «Ростов» определились с составами, в которых команды начнут встречу 10-го тура РФПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Попов, Джано, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Ещенко, Кутин, Таски, Ромуло, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.

    «Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Комиссаров, Папа Гуйе, Эзатолахи. Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Скопинцев, Ярошенко.

    Источник: РПЛ

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    15.10.2016 18:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2016, 21:36

      Две свиньи подложил судья Ростову, причем в свинарнике....позорная победа свиней....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 октября 2016, 21:07

      Вот вторая ЖЕЛЕЗОБЕТОН!!!!

      -3
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      Рейтинг: +532

      Бан 15 октября 2016, 20:41

      Судья - шакал, такую игру сломал.
      С самого начала было ясно, что в честь 90-летия Симоняна все будут топить за Спартака, но чтобы так ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > Бан 15 октября 2016, 20:42

      Если до 80-й минуты Спартак не забьет ждем пенальти ...

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 15 октября 2016, 20:38

      ГОЛОВУ ПОДНЯЛ И УДАРИЛ НЕ КРАСНУЮ!!!! С САМОГО НАЧАЛО ОТМАХВАЛСЯ ВСЯ РОСТОВ КУЛЬТУРНЫМИ ФОЛАМИЛОМАЕТ

      -1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 15 октября 2016, 20:34

      если это не красная тогда что ёпт!Нужно голову было оторвать Зобнину так что ли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 октября 2016, 20:31

      Честно говоря с трибуны на прямую красную не катило... Что там на повторе??

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 октября 2016, 20:29

      Похоже судья ошибся,больше смахивает на предупреждение.Во-первых умысла не было,увидел в последний момент,а во-вторых, игрок Спартака, сильно уж притворялся,изображая на тяжелую травму...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2016, 20:23

      В очередной раз Ростову судьи подложили свинью....

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 15 октября 2016, 20:20

      Судья - свинья.

      3
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      Рейтинг: +767

      товрос > Вомбат 15 октября 2016, 20:32

      теперь надо судье сделать СПАРТАКУ победу,а то ЦСКА на 1 место вышло БЕЗБОРОДКИН свинтус

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      жеха87 15 октября 2016, 19:40

      и так просрет!

      0
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