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    Промес поддержал «Спартак» в предстоящем матче с «Ростовом»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поддержал игроков своей команды накануне поединка 10-го тура РФПЛ с «Ростовом». Напомним, сам голландец не сможет помочь красно-белым в сегодняшней встрече по причине сильного ушиба стопы, полученного в составе национальной команды в матче третьего тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Францией (0:1).

    «Удачи, парни!», – написал Промес на своей странице в Instagram.

    Игра «Спартак» – «Ростов» состоится на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 мск.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.10.2016 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 октября 2016, 19:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      удачи РОСТОВУ!!!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 октября 2016, 18:55

      Давай лечись, и на поле.....

      2
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