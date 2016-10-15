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    Галицкий: «Недовольные организацией интернет-продажи билетов могут сидеть дома и плевать семечки на пол»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет недовольства болельщиков, которым не удалось приобрести билеты на домашнюю игру третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» через интернет. Ранее на официальном сайте «быков» сообщалось, что из-за большого наплыва желающих программа, позволяющая заказать билеты посредством сети, могла давать сбои. Напомним, на матче с гельзенкирхенцами, который состоится 20 октября, ожидается аншлаг.

    «Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей.

    Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол.

    Кстати, для Вас вечно недовольных, военные курсанты, которые поддерживали нас в любую погоду, получат бесплатно свою квоту, на матч с «Шальке». Продолжайте ныть», – написал Галицкий на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    15.10.2016 17:22
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +4475

      Snek 20 октября 2016, 02:03

      А зачем такие дешёвые билеты делать? У Краснодара популярность растёт на дрожжах, уже пора понемногу забывать про бесплатные и дешёвые билеты, краснодарские болельщики и с нормальной ценой на билеты скупили бы всё, лучше делай такие билеты на матчи ЧР с какими-нибудь аутсайдерами, что аншлаг был на каждой игре.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да-а, хозяйчик однако, ему что на покупателей наплевать, что на болел. Нет, чтобы извиниться за систему, ага, так он пальцы веером, блин. Всегда говорил, ага, чистый человек не будет брать фамилию жены. (Только сказки про тестя не надо)

      -4
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      Рейтинг: +288

      NotFound 19 октября 2016, 13:41

      Зачем тогда вообще было добавлять на сайт ФК Краснодар возможность покупки билетов? Я живу возле этого стадиона, так хер билеты купишь - очереди с 7 утра начинаются.

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 16 октября 2016, 15:13

      Наверное, впервые осуждаю Галицкого. Хуйню сморозил. И с какого перепугу по из-за кучки людей, которые посмели покритиковать Его Величество, должны страдать тысячи других? Или он так несостоятельность системы продажи прикрыл, решив свалить на болельщиков, когда самим нужно время для устранения неисправностей?

      0
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      Рейтинг: +73

      Эрк 15 октября 2016, 21:55

      Дааа... ситуация получилась отвратительная. У людей, которые работают, даже гипотетической возможности не было выехать купить билет. 2 дня обещать, назначать время и обломать, запустив этот сервис. + на лицо явный сговор перекупщиков и кассиров. Все это очень грустно и непрофессионально. Буквально вытер ноги о переживающих болельщиков.

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 октября 2016, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сколько бы не стоил билет ,он идет отчасти в карман этой жидовской морде, а этот еврюга ещё и хамит.

      -6
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      Рейтинг: +532

      Бан > Мясной Упырь 15 октября 2016, 19:30

      Он армянин, Галицкая - фамилия жены.

      1
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      Рейтинг: +186

      KROFF > Бан 19 октября 2016, 09:49

      Арутюнян - если еще подробней.

      0
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      Рейтинг: +24

      G.S > Мясной Упырь 20 октября 2016, 18:34

      Сначала стань таким как он , а потом обзывай . Мудак конченный националист !

      0
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      Рейтинг: +24

      G.S > G.S 20 октября 2016, 18:44

      Так молитесь за таких людей , что он для детей и для людей делает : Нельзя же плюнут в душу человека , ему надо помятник в центре Краснодара при жизни строить !

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 октября 2016, 18:32

      Правильный мужик судя по всему! По делу сказал

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 15 октября 2016, 18:13

      Галицкий жестко, но по делу. 200 рублей, это не о чем, единственное, что нужно было сделать это купить билет в кассе и все, а слез с ведро. Кто хочет тот приедет и купит.

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      Рейтинг: +79

      Giletka > Димон Алма-Ата 15 октября 2016, 22:43

      Никто бы и не ныл если бы интернет-продажа не была обещана. Пообещали, а сделать не смогли, причём оправданий этому нет никаких, т.к. стадион не вчера появился и заранее сделать и протестировать времени было вагон. Галицкий очень некрасиво перекладывает ответственность на клиентов из-за недоработки клуба. Надо было извиниться, а не строить из себя обиженную барышню.

      0
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Димон Алма-Ата 17 октября 2016, 06:16

      Я живу в Ставрополе. Одна надежда была, купить онлайн. А теперь, только у перекупщиков.....

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      Рейтинг: +13

      koytoora 15 октября 2016, 18:08

      Видимо, ему все равно, или не понимает, что люди из других городов, не имеющие возможности стоять в очереди за билетами, берут посередине недели выходной, покупают билет на самолет и летят в Краснодар специально, чтобы посмотреть игру и не могут купить билеты. В 21 веке надо стоять 3 часа в очереди! Карл!. У Краснодара, видимо, много своих болельщиков и стадион всегда забит под завязку, чтобы вот так расбрасываться потенциальными новыми...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 октября 2016, 17:58

      Хана военным курсантам...))

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