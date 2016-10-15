Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджиев: «Локомотив» сыграл так, как «Амкар» и ожидал»

    Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев отметил справедливость ничейного результата в матче 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0). По словам специалиста, железнодорожники сыграли так, как и ожидалось.

    «Думаю, игра была ничейная, команды не могли создавать опасные моменты у ворот друг друга. Предполагал, что именно такой матч будет, трудный. У «Локомотива» сложности свои есть, организационные, а не только игровые. Они находятся в непростой ситуации, из которой надо выходить. Основный посыл – мотивация и предельная самоотдача. Они сыграли так, как мы думали. Мы, наверное, тоже сыграли, как они думали», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2016 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11