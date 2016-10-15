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Для российских футболистов может быть создан пенсионный фонд

15 октября 2016, 16:38
21

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что организация рассматривает вариант с созданием пенсионного фонда для игроков, который будет направлен на поддержку спортсменов, завершивших карьеру.

«У нас есть идея создания пенсионного фонда для футболистов, потому что очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию. Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются. Мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу.

Также есть идея организации стабилизационных фондов в лигах, в которые клубы отчисляли бы определенные, необязательно большие деньги, чтобы затем фонды могли поддержать ребят и клубы, которые обанкротились. Футболисты – обычные работники с семьями, обязательствами, кредитами, а во второй лиге зарплаты совсем небольшие – у многих по 10-15 тысяч рублей. В первом дивизионе ограничение зарплаты – 300 тысяч рублей в месяц, но многие не получают этих денег», – сказал Зотов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (21)
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Nikita Suarez
1476539284
Отлично ребята придумали конечно) Сначала будем раздутую "зарплату" получать из госденег россиян,а уж на пенсии междусобойчик ещё устроить) отлично)
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ЯРБОЛ
1476539559
Пускай продадут свои машины- недостроенные дачи и как мой дед после футбола 30 лет отработают преподавателем и получат свою пенсию.
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kykyi
1476541103
А сейчас они з\п получают в конвертах? Если в белую то им итак отчисляют в пенсионный фонд, правда правительство их заморозило(своровало). Если еще с зарплаты отчислять в другой пенс. фонд, то з/п станут еще меньше, а отчисления опять заморозят(своруют). Правда помогут бюджету РФ, который опять разворуют.
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Юрий Крутько
1476542637
Правильно вопрос поставлен!Многие(не хочу обидеть)не понимают, с какими последствиями(по здоровью) после завершения карьеры сталкиваются футболисты.Активная жизнь в футболе продолжается 20-25 лет(вместе детским и юношеским футболом),за это время игрок получает много всяких повреждений и травм и,любая из них дает о себе знать в дальнейшем...Так-что завидовать и злорадствовать, лучше не надо...
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cska-62
1476547834
Ну вот... Новая криминальная кормушка организовывается! И будет обирать дополнительно ещё и футболистов... Мало им ПФ РФ! Который постоянно разворовывается, и даже "стрелочники" ещё и умудряются сбегать за бугор! Почитайте внимательно: "Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются. Мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу". А сами футболисты недееспособны? Они не могут просто открыть счета в самых надёжных банках и жить потом на проценты? Или вложить средства в недвижимость, которую потом сдавать? И уже не говорю об акциях, ибо это всё-таки риск... И им нужно обязательно платить ОЧЕРЕДНЫМ ЖУЛИКАМ? Кто вы, Александр Зотов? Жулик, соучастник жуликов или лицо, полностью лишённое интеллекта? Четвёртого варианта нет!!!
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RedGreenHooligan
1476548202
очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию. ---- ахахахахахахахахахаха они эти деньги проигрывают в казино, пропивают в Монте Карло, покупают дорогущие машини, а государство им еще пенсию должно платить? не удивлюсь если еще и с наших налогов...
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Raxor
1476549763
Интересно, в нашей стране хоть когда нибудь будет порядок? За#были уже, кругом воруют и ничего не хотят делать во благо государства((
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alp
1476552457
а нахрена???? они после года в рфпл могут содержать всехъ своих роджственников до 10 колена 100 лет
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ivanthebest
1476557484
Давайте может ещё каждому футболисту после матча выписывать пачку шлюх из Тайланда, пару кило кокса, и тусу на Ибице и всё это оплачивать из кармана налогоплательщиков??? И так бабла до жопы отмывают, ещё и какую-то новую хрень хотят замутить упыри, ёпта!!!
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*KOSTYANDR*
1476719874
Может лучше сначала для остальных граждан такой фонд сделать?
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