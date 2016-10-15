Для российских футболистов может быть создан пенсионный фонд

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что организация рассматривает вариант с созданием пенсионного фонда для игроков, который будет направлен на поддержку спортсменов, завершивших карьеру.

«У нас есть идея создания пенсионного фонда для футболистов, потому что очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию. Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются. Мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу.

Также есть идея организации стабилизационных фондов в лигах, в которые клубы отчисляли бы определенные, необязательно большие деньги, чтобы затем фонды могли поддержать ребят и клубы, которые обанкротились. Футболисты – обычные работники с семьями, обязательствами, кредитами, а во второй лиге зарплаты совсем небольшие – у многих по 10-15 тысяч рублей. В первом дивизионе ограничение зарплаты – 300 тысяч рублей в месяц, но многие не получают этих денег», – сказал Зотов.