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    Для российских футболистов может быть создан пенсионный фонд

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что организация рассматривает вариант с созданием пенсионного фонда для игроков, который будет направлен на поддержку спортсменов, завершивших карьеру.

    «У нас есть идея создания пенсионного фонда для футболистов, потому что очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию. Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются. Мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу.

    Также есть идея организации стабилизационных фондов в лигах, в которые клубы отчисляли бы определенные, необязательно большие деньги, чтобы затем фонды могли поддержать ребят и клубы, которые обанкротились. Футболисты – обычные работники с семьями, обязательствами, кредитами, а во второй лиге зарплаты совсем небольшие – у многих по 10-15 тысяч рублей. В первом дивизионе ограничение зарплаты – 300 тысяч рублей в месяц, но многие не получают этих денег», – сказал Зотов.

    Источник: ТАСС

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    15.10.2016 16:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +32

      *KOSTYANDR* 17 октября 2016, 18:57

      Может лучше сначала для остальных граждан такой фонд сделать?

      -1
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      Рейтинг: +87

      Polilux 16 октября 2016, 10:06

      Будет ещё повод для распила !

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 октября 2016, 21:51

      Давайте может ещё каждому футболисту после матча выписывать пачку шлюх из Тайланда, пару кило кокса, и тусу на Ибице и всё это оплачивать из кармана налогоплательщиков??? И так бабла до жопы отмывают, ещё и какую-то новую хрень хотят замутить упыри, ёпта!!!

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 октября 2016, 21:38

      Футбольная ПираМММида))

      0
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      Рейтинг: +11371

      alp 15 октября 2016, 20:27

      а нахрена???? они после года в рфпл могут содержать всехъ своих роджственников до 10 колена 100 лет

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alp 15 октября 2016, 21:37

      не все в рфпл играют...

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 15 октября 2016, 19:42

      Интересно, в нашей стране хоть когда нибудь будет порядок? За#были уже, кругом воруют и ничего не хотят делать во благо государства((

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 октября 2016, 19:16

      очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию. ---- ахахахахахахахахахаха они эти деньги проигрывают в казино, пропивают в Монте Карло, покупают дорогущие машини, а государство им еще пенсию должно платить? не удивлюсь если еще и с наших налогов...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 октября 2016, 19:10

      Ну вот... Новая криминальная кормушка организовывается! И будет обирать дополнительно ещё и футболистов... Мало им ПФ РФ! Который постоянно разворовывается, и даже "стрелочники" ещё и умудряются сбегать за бугор!
      Почитайте внимательно:
      "Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются. Мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу".
      А сами футболисты недееспособны? Они не могут просто открыть счета в самых надёжных банках и жить потом на проценты? Или вложить средства в недвижимость, которую потом сдавать? И уже не говорю об акциях, ибо это всё-таки риск... И им нужно обязательно платить ОЧЕРЕДНЫМ ЖУЛИКАМ?

      Кто вы, Александр Зотов? Жулик, соучастник жуликов или лицо, полностью лишённое интеллекта? Четвёртого варианта нет!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 октября 2016, 19:09

      Вряд ли это забота. Почему бы не заработать на футболистах? Будет фонд, будут рабочие места для белых воротничков. А футболисты будут отстёгивать туда свои денежки, чтобы потом получать их в виде пенсий ) Ну если фонд не лопнет

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 октября 2016, 19:06

      И будут деньги неизвестно куда уходить, а на пенсии получать копейки. Херня все это, нужно самим на старость копить, а государству на пенсионеров плевать. Им выгоднее стадионы строить. Медведев уже прямым текстом говорит, чтобы учителя занимались предпринимательством...урод.

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