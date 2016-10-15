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    На игру с «Уралом» отправились 20 футболистов «Зенита»

    В воскресенье, 15 октября, «Зенит» проведет выездной поединок 10-го тура РФПЛ с «Уралом». Сегодня сине-бело-голубые вылетели в Екатеринбург. Всего на игру со «шмелями» отправились 20 футболистов петербургского клуба. Встреча начнется в 14:00 мск.

    Напомним, в предыдущем матче подопечные Мирчи Луческу в родных стенах добились победы над лидером «Спартаком» (4:2), а оранжево-черные в гостях поделили очки с «Томью» (1:1).

    Полный список игроков «Зенита» выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов.

    Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов.

    Нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.10.2016 15:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 октября 2016, 13:11

      Давай Зенит,сделай результат такой же как вчера сделал Реал в матче с Бетисом))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Bukmop 15 октября 2016, 22:27

      0:7. L0L

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 октября 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А судью чтож не взяли, или он на отдельном чартере отправлен был.

      -10
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      Рейтинг: +370

      mik1954 15 октября 2016, 17:07

      Только не терять очки !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 октября 2016, 17:00

      Не ставте только в рамку Лодыгина и всё будет айс.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > ЯРБОЛ 16 октября 2016, 09:39

      +100...
      ...пусть отдохнёт месяц...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      deniskapi 15 октября 2016, 15:44

      0-3 и по домам

      6
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