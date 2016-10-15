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    Касаев, Миранчук, Самедов – в атаке «Локомотива» на игру с «Амкаром»

    «Амкар» и «Локомотив» огласили стартовые составы на поединок 10-го тура РФПЛ в Перми.

    «Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Шаваев, Анене, Джикия, Баланович, Идову.

    Запасные: Хомич, Будаков, Конде, Шиндер, Гиголаев, Комолов, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Салугин.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Баринов, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.

    Источник: РПЛ

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    15.10.2016 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 15 октября 2016, 15:16

      нападение мощьное)))полузащита атаковать будет))

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      Рейтинг: -44

      иван маташов 15 октября 2016, 14:42

      локо вперёд!

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