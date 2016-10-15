Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Григорий Иванов: «Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить пять-шесть мячей от «Зенита»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что команда намерена противопоставить «Зениту» в матче 10-го тура РФПЛ.

    «Зенит», конечно, на ходу, демонстрирует очень хороший футбол. Но мы никого не боимся, будем сражаться. Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить 5 – 6 мячей. Намерены дать бой питерцам.

    На мой взгляд, в данном случае самое главное – бойцовский дух. «Урал» не добрал определенное число очков, так что нужно сражаться. Просто так никому ничего не подарим!», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2016 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 октября 2016, 07:26

      Чё за противоречия уже не первого тренера,как можно дать бой Зениту или любой другой выше команде,если с первой сука секунды ты дал своей команда указание сидеть в 10 человек на своей половине поля,а потом удивляться,зачем "наши арбитры-типа тащат Зенит и Цска в лидеры",да потому что чтобы не видеть позорщины типа Аека,пздц и не имея уже 10 лет ничего,кроме пустых слов перед началом РФПЛ,"что в этом сезоне мы возьмём титул!",такой девиз пропащих спортсменов в Спартаке ....Да может такое и не только у хрюшек,но у других хотя бы уже есть трофеи выигранные пусть и спустя там пару и чуть больше лет,но тут вообще даже до финала дело не доходит,хоть бы ссаный Кубок Россия взяли что ли,вот самое смешное,что свиньи когда жрут,издают звуки находясь мордой в помоях при этом,так же и Спартак,пиздят-пиздят чё то,находясь при этом в дерьме полном,но никто не понимает,зачем столько пиздит племя нежвачных?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 15 октября 2016, 13:22

      Григорий Иванов: «Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить пять-шесть мячей от «Зенита»
      мячика 3-4 и довольно ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 октября 2016, 08:56

      Зенит боится Урала и может получить от него пару безответных голов.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > vladimir-7 15 октября 2016, 10:56

      Размечтался.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11