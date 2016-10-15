Григорий Иванов: «Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить пять-шесть мячей от «Зенита»

Чё за противоречия уже не первого тренера,как можно дать бой Зениту или любой другой выше команде,если с первой сука секунды ты дал своей команда указание сидеть в 10 человек на своей половине поля,а потом удивляться,зачем "наши арбитры-типа тащат Зенит и Цска в лидеры",да потому что чтобы не видеть позорщины типа Аека,пздц и не имея уже 10 лет ничего,кроме пустых слов перед началом РФПЛ,"что в этом сезоне мы возьмём титул!",такой девиз пропащих спортсменов в Спартаке ....Да может такое и не только у хрюшек,но у других хотя бы уже есть трофеи выигранные пусть и спустя там пару и чуть больше лет,но тут вообще даже до финала дело не доходит,хоть бы ссаный Кубок Россия взяли что ли,вот самое смешное,что свиньи когда жрут,издают звуки находясь мордой в помоях при этом,так же и Спартак,пиздят-пиздят чё то,находясь при этом в дерьме полном,но никто не понимает,зачем столько пиздит племя нежвачных?)
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что команда намерена противопоставить «Зениту» в матче 10-го тура РФПЛ.
«Зенит», конечно, на ходу, демонстрирует очень хороший футбол. Но мы никого не боимся, будем сражаться. Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить 5 – 6 мячей. Намерены дать бой питерцам.
На мой взгляд, в данном случае самое главное – бойцовский дух. «Урал» не добрал определенное число очков, так что нужно сражаться. Просто так никому ничего не подарим!», – заявил Иванов.