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    Бубнов: «Еще одно поражение «Локомотива» – и Семин подвиснет уже прилично»

    Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов отметил, что очередная осечка «Локомотива» в РФПЛ может поставить вопрос под целесообразностью пребывания на тренерском посту команды Юрия Семина. Железнодорожники в 10-м туре в гостях сыграют с «Амкаром».

    «Еще одно поражение — и Юрий Семин подвиснет уже прилично. И так пошли первые разговоры о возможной ошибке руководства в плане его приглашения на тренерский мостик. Но пока доверие есть, нужно срочно набирать очки. А как победить в Перми, если команда Гаджи Гаджиева наравне с ЦСКА пропустила меньше всех мячей в лиге — пять? Да плюс искусственное поле, не самое удобное для многих игроков, может создать проблемы. Пожалуй, это игра, в которой победить гостям будет крайне непросто», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.10.2016 06:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 октября 2016, 16:57

      А с Амкаром, опять двойка. Такое впечатления что играли просто так.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 октября 2016, 13:24

      Прогноз Бубена это как выйти на улицу и сказать какая сегодня погода)))

      0
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      Рейтинг: +26

      World_football 15 октября 2016, 12:30

      Сегодня локо возьмет быка за рога

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 октября 2016, 11:41

      Очень жду когда ЛОКО наберет 3 очка , надеюсь что это будет в сегодня !

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 октября 2016, 09:43

      проблемы явно есть

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 октября 2016, 06:09

      Это поражение не за горами.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > +50/-50 15 октября 2016, 10:01

      Проблемы с нападением очень серьёзные! Но надеюсь сегодня победим. Ну а потом Локо возьмёт 3 очка у ЦСКА

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