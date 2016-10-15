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    Муравьев: «Динамо» срочно нужен новый акционер, либо – банкротство»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что клуб может стать банкротом уже весной 2017 года.

    – Из финансового тупика не так много путей выхода. Строго говоря, два: продажа клуба или банкротство. Какой реалистичнее?

    – Конечно, смена акционера принесла бы оздоровительный эффект. Но кто в сегодняшней ситуации способен зайти в «Динамо», приняв на себя имеющиеся обязательства?

    – Зачем же вы пришли в проект, где все так сложно?

    – Знал, что сложно, но не представлял, насколько. В «Кубани» у меня такого не было. Уходил из клуба в 2015 году с полностью закрытыми долгами. Это «Кубань» со мной не рассчиталась, потому что покрыл часть обязательств из собственных средств. Теперь бывшие игроки грозят клубу судами – и мне это кажется дикостью. Потому и не ожидал столкнуться с подобным в «Динамо». Единственное, что мне не понятно: почему ВТБ не поставил в клуб своего генерального директора. Все-таки именно банк – главный акционер.

    – Интересна логика ваших предшественников. Они ведь понимали, что машина летит в стену на огромной скорости. И не повернули руль.

    – Более того, подписывались игроки с сумасшедшими зарплатами. Сейчас фонд оплаты труда более 20 миллионов долларов. В ФНЛ! В «Кубани» весь бюджет составлял столько!

    – И какой же выход?

    – Выход один. Продажа актива позволит «Динамо» существовать какое-то время, закрыв часть обязательств. Если ВТБ выполнит свои обещания, быть может, продержимся до весны. Но без радикальных шагов это мало что даст. Необходимо в кратчайшие сроки искать нового акционера, либо — банкротство. Строго говоря, если банкротство клуба состоится сегодня, то это последствие решений предыдущего руководства, его ответственность. А вот события, которые произойдут через полгода, – это уже моя ответственность. Поэтому и решения я ищу сейчас, – сказал Муравьев.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.10.2016 00:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +87

      Polilux 15 октября 2016, 22:46

      Как Черчеса с Аджоевым не посадили - без понятия . Видимо и МУТКО имел и с этого .Сейчас искать концы наверно уже поздно .

      2
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      Рейтинг: +12

      muromen > Polilux 16 октября 2016, 19:51

      ротенбергов обязательно наказать надо, так кинуть ФК-это надо постараться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux 15 октября 2016, 14:20

      Заколебали бесконечным распилом денег! Только ленивый ещё не залезал в карман Динамо! Прокуратура АУ ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      greck 15 октября 2016, 13:37

      это сказано для того , чтоб потом сказать из какой опы я вытащил Великий Клуб!!!...

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 15 октября 2016, 12:14

      Вроде бы все налаживается и тут бац, такая новость..Ну что ж такое творится в нашем руководстве, скоро чувствую своими силами начнем погашать долги Вротенбергов.. Надеюсь, что все наладится!

      3
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      Рейтинг: +423

      Drapik 15 октября 2016, 11:59

      Последние годы в Динамо безграмотный и вороватый менеджмент. За последние несколько лет распилили столько бабла, сколько другим клубам хватило бы играть в ФНЛ лет сто.

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 15 октября 2016, 11:50

      А пересажать предыдущих управленцев никак?
      А ну да, там же Ротенберг бабло отмывал, а остальные пользовались и по карманам распихивали, а Ротенберга трогать нельзя, он помазанный свыше.

      5
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 октября 2016, 11:17

      Избавиться от всех высокооплачиваемых игроков

      1
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 15 октября 2016, 11:13

      Жопа по ходу

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      Рейтинг: +992

      опус 2 15 октября 2016, 10:43

      Эх ! Яшин ,наверное,в гробу переворачивается !

      4
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 октября 2016, 09:29

      Обанкротят скорее всего,жаль

      0
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